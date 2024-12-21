ЗСУ запускають дрони на оптоволокні — як це допомагає в бою

Дрон перед запуском. Фото: скриншот

Інженерна служба 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем придумала метод запуску дронів. Зокрема, таким чином дрон не піддається впливу засобам радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив командир 414 Окремої бригади БпС ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

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На відео показали запуск дрона з вибухівкою, який запустили із використанням оптичного волокна.

Роберт Бровді пояснив, що таким чином вдається отримати чіткіше зображення та чіткіше навестися на ціль. Зазвичай при дії РЕБ якість зображення псується або атака може буде наведена некоректно.

Під час розвідки вдалося виявити ворожий танк на вогневій позиції.

Виявлений танк. Фото: скриншот

Знищений танк. Фото: скриншот

Втім, під час тестування запуску дрона вдалося не лише чітко атакувати ціль, а й навіть розгледіти надпис на стволі танка — настільки чітким було відеозображення.

Надпис росіян на стволі танка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Третя штурмова бригада показала відео знищення окупантів на Харківщині дронами. Також аналітики Інституту дослідження війни розповіли про інноваційні методи атаки ЗСУ на окупантів із застосуванням дронів та роботів.