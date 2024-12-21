ВСУ запускают дроны на оптоволокне — как это помогает в бою

Инженеры 414 ОПУБАС Птиц Мадяра придумали обход вражеской РЭБ
Инженерная служба 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем придумала метод запуска дронов. В частности, таким образом дрон не подвергается воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщил командир 414 Отдельной бригады БПС ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди .
Дроны запускают на оптоволокне
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На видео показали запуск дрона со взрывчаткой, который был запущен с использованием оптического волокна.
Роберт Бровди объяснил, что таким образом удается получить более четкое изображение и четче навести цель. Обычно при действии РЭБ качество изображения портится или атака может быть проведена некорректно.
В ходе разведки удалось обнаружить вражеский танк на огневой позиции.
Впрочем, во время тестирования запуска дрона удалось не только четко атаковать цель, но даже рассмотреть надпись на стволе танка — столь четким было видеоизображение.
Напомним, Третья штурмовая бригада показала видео уничтожения оккупантов на Харьковщине дронами. Также аналитики Института исследования войны рассказали об инновационных методах атаки ВСУ на оккупантов с применением дронов и роботов.
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