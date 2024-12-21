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Инженеры 414 ОПУБАС Птиц Мадяра придумали обход вражеской РЭБ

21 декабря 2024 15:01
Анастасия Постоенко - Редактор
ВСУ запускают дроны на оптоволокне — как это помогает в бою
Дрон перед запуском. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Инженерная служба 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем придумала метод запуска дронов. В частности, таким образом дрон не подвергается воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил командир 414 Отдельной бригады БПС ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровди .

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Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!

На видео показали запуск дрона со взрывчаткой, который был запущен с использованием оптического волокна.

Роберт Бровди объяснил, что таким образом удается получить более четкое изображение и четче навести цель. Обычно при действии РЭБ качество изображения портится или атака может быть проведена некорректно.

В ходе разведки удалось обнаружить вражеский танк на огневой позиции.

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Обнаружен танк. Фото: скриншот
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Уничтоженный танк. Фото: скриншот

Впрочем, во время тестирования запуска дрона удалось не только четко атаковать цель, но даже рассмотреть надпись на стволе танка — столь четким было видеоизображение.

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Надпись русских на стволе танка.
Фото: скриншот

Напомним, Третья штурмовая бригада показала видео уничтожения оккупантов на Харьковщине дронами. Также аналитики Института исследования войны рассказали об инновационных методах атаки ВСУ на оккупантов с применением дронов и роботов.

ВСУ танки дроны FPV-дроны БпЛА

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