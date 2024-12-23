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Военные отреагировали на слухи об окружении ВСУ на Донеччине

23 декабря 2024 14:23
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
ВСУ опровергли слухи об окружении
Бойцы ВСУ в бою. Фото иллюстративное: Министерство обороны
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Вооруженных силах Украины прокомментировали информацию канала DeepState об оцеплении бойцов Сил обороны возле села Макаровки Донецкой области. Военные заявили, что ситуация на Времивском направлении тяжелая, однако об окружении речь не идет.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в понедельник, 23 декабря.

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"Сейчас на Времивском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера — 47, сегодня — 44", — сообщил Волошин.

Спикер добавил, что российские захватчики пытаются обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. По его словам, Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону и проводят стабилизационные мероприятия.

"Поэтому говорить о каком-то окружении рано", — отметил Волошин.

Он также добавил, что враг несет большие потери. Каждый день украинские защитники уничтожают около 200 захватчиков и десятки единиц вражеской техники. По словам Волошина, вчера, 22 декабря, было уничтожено восемь танков и до полутора десятков бронированных машин. Сегодня — четыре танка и до пяти боевых бронированных машин.

"Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по возобновлению своих позиций", — сказал спикер.

Ранее мы сообщали, что подразделения ВСУ якобы оказались в полном окружении в селе Макаровка в Донецкой области. По информации DeepState, котел вокруг воинов Сил обороны полностью закрыт.

Также ранее распространялась информация о нахождении отдельных подразделений Сил обороны в оперативном окружении в районе Успеновки и Трудового. Это оказался фейк, а украинские воины вышли из населённых пунктов.

ВСУ Донецкая область оккупанты война в Украине Deepstate

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