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Путін міг наказати не захоплювати великі міста — у чому причина

24 грудня 2024 07:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
Путін змінює акценти у війні — нові подробиці
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Армія Росії не припиняє наступ на деяких ділянках фронту. Попри це, російський президент Володимир Путін міг наказати не захоплювати великі міста України, щоб продемонструвати в першу чергу населенню масштабні територіальні здобутки.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни ISW.

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Російські війська продовжують поступово просуватися на південь і південний захід від Покровська, однак остаточна мета цих дій залишається неясною. Згідно з геолокаційними матеріалами, опублікованими 23 грудня, вони досягли успіхів на півдні, зокрема в районі східної Нововасилівки.

Також повідомляється про наступальні дії в напрямку Солоного, Вовкового та Котлиного. Російські мілблогери зазначають, що активні атаки зосереджені на Новотроїцькому, Даченському та інших прилеглих населених пунктах, змушуючи українські сили відступати на лінію Лисівка-Піщане.

Путін міг наказати не брати великі міста

Експерти ISW вважають, що російське командування може намагатися або охопити Покровськ, або просунутися до адміністративного кордону Донецької області. Водночас, заяви президента РФ Володимира Путіна під час його прес-конференції 19 грудня свідчать, що Кремль робить акцент на територіальних здобутках, а не на захопленні великих населених пунктів. Зокрема, Путін відзначив успіхи російських військ у площинних одиницях, а не за кількістю зайнятих міст.

Аналітики припускають, що пріоритетним завданням для російських військ може бути просування до кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Це дозволило б Путіну продемонструвати успіхи як для внутрішньої, так і для міжнародної аудиторії.

Захоплення цих територій стало б частиною його довгострокової стратегії. Водночас спроба штурмувати великі міста могла б уповільнити темпи наступу, що суперечить прагненню Кремля показати неминучість перемоги Росії.

Нагадаємо, учасник російського добровольчого корпусу заявив, що Росія обстрілює власні будинки у Курській області та пояснив для чого це робить. Тим часом міністр закордонних справ Словаччини Роберт Фіцо відвідав Росію

 

російські війська володимир путін окупанти війна в Україні ситуація на фронті

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