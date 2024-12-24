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Путин мог приказать не захватывать большие города – в чем причина

24 декабря 2024 07:25
Анастасия Постоенко - Редактор
Путин меняет акценты в войне — новые подробности
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Армия России не прекращает наступление на неких участках фронта. Несмотря на это, российский президент Владимир Путин мог приказать не захватывать крупные города Украины, чтобы продемонстрировать в первую очередь населению масштабные территориальные достижения.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны ISW.

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Какая ситуация на фронте

Российские войска продолжают постепенно продвигаться к югу и юго-западу от Покровска, однако окончательная цель этих действий остается неясной. Согласно геолокационным материалам, опубликованным 23 декабря, они добились успехов на юге, в частности в районе восточной Нововасиловки.

Также сообщается о наступательных действиях в направлении Соленого, Волкового и Котлиного. Российские милблогеры отмечают, что активные атаки сосредоточены на Новотроицком, Даченском и других близлежащих населенных пунктах, заставляя украинские силы отступать на линию Лисовка-Песчаное.

Путин мог приказать не брать большие города

Эксперты ISW считают, что российское командование может пытаться либо охватить Покровск, либо продвинуться к административной границе Донецкой области. В то же время заявления президента РФ Владимира Путина во время его пресс-конференции 19 декабря свидетельствуют, что Кремль делает акцент на территориальных достижениях, а не на захвате крупных населенных пунктов. В частности, Путин отметил успехи русских войск в плоскостных единицах, а не по количеству занятых городов.

Аналитики предполагают, что приоритетной задачей для российских войск может быть продвижение к границе Донецкой и Днепропетровской областей. Это позволило Путину продемонстрировать успехи как для внутренней, так и для международной аудитории.

Увлечение этих территорий стало бы частью его долгосрочной стратегии. В то же время, попытка штурмовать крупные города могла бы замедлить темпы наступления, что противоречит стремлению Кремля показать неизбежность победы России.

Напомним, участник российского добровольческого корпуса заявил, что Россия обстреливает собственные дома в Курской области и объяснил, для чего это делает. Тем временем министр иностранных дел Словакии Роберт Фицо посетил Россию.

 

российские войска владимир путин оккупанты война в Украине ситуация на фронте

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