Чмут рассказал о потерях территорий в Донецкой области — какая ситуация на фронте

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: "Украинская правда"

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил о печальной динамике на фронте. Он рассказал о потерях территории на Донецком направлении.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью "Украинской правде" во вторник, 24 декабря.

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Ситуация на фронте

"Например, если говорим об оперативно-тактической группировке "Донецк" — это направление, на котором в течение года мы отступали по всему участку фронта, — то в июне этого года мы потеряли только там около 100 км квадратных территорий. В сентябре уже 400 км квадратных, в ноябре — 610 км квадратных", — рассказал Чмут.

По его словам, несмотря на это, все понимают, что это приоритет и самая активная зона боевых действий. Украина продолжает там отступать и никто не может с этим ничего сделать.

Почему оккупантам удается активно наступать

Чмут отметил, что российские захватчики масштабируют свои сильные стороны, а Украина — не может решить проблемы со слабыми сторонами.

"Россияне забрасывают нас корректируемыми авиационными бомбами. К сожалению, нет очевидного решения этой проблемы. Россияне забрасывают пехотой, используют тактику просачивания, они удачно используют бронетехнику для масштабирования этого просачивания", — отметил он.

Он объяснил, что речь идет о малых группах пехоты до пяти человек, а также минимум всего — одна рация, вода, автомат, без защиты.

"Задача — просто дойти до посадки или, например, до населенного пункта и спрятаться в подвале где-то, сидеть и ничего не делать. Кого-то уничтожаем, а один — два доходят. Они накапливаются, а потом в один момент начинают наступление с двух сторон — с тыла и по фронту", — подчеркнул руководитель фонда "Вернись живым".

Напомним, украинские пограничники отбили попытку штурма противника на Северском направлении, ликвидировав восемь оккупантов.

Также в ISW сообщали, что армия врага продолжает наступательные действия на отдельных участках фронта. В то же время, по предположениям, российский диктатор Владимир Путин мог поручить избегать захвата крупных украинских городов.