Сирський привітав українських воїнів з Днем добровольця

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Сьогодні, 14 березня, відзначають День українського добровольця. З цієї нагоди Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських захисників та подякував воїнам.

Відповідне звернення Сирський опублікував на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 14 березня.

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"Шановні українські добровольці! Брати й сестри по зброї. Сьогодні ми вшановуємо сміливих і рішучих. Тих, хто не чекав наказу, а став на захист Батьківщини за покликом свого серця", — зазначив Сирський.

А також наголосив, що бути добровольцем — це більше, ніж рішення. Це внутрішній стрижень. Це здатність діяти, коли інші вагаються, і брати відповідальність на себе.



Головнокомандувач додав, що відвага українських добровольців та їхня готовність боротися там, де найважче, надихає кожного військовослужбовця і громадянина. Кожного, хто прагне зберегти Україну сильною, вільною та незалежною.

"Укотре дякую вам за незламність та безмежну любов до Батьківщини й самопожертву. Нехай удача супроводжує вас у бою. Нехай поруч будуть надійні побратими. Нехай родини будуть вашим надійним тилом", — подякував Сирський.

А також нагадав, що багато добровольців поклали життя у боротьбі за Україну. Сирський зауважив, що також багато добровольців, загартованих війною, стали сержантами, інструкторами, офіцерами, бойовими командирами. Для них служіння Батьківщині стало справою життя.

Скриншот повідомлення Олександра Сирського у Facebook

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у середу, 12 березня, заявив, що у передмісті міста Суджа Курської області Росії тривають активні бої. Ворог намагається перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей України.

Крім того, 10 березня Головнокомандувач Збройних сил провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, в лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем.