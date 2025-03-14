Сырский поздравил украинских воинов с Днем добровольца

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Сегодня, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. По этому случаю Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских защитников и поблагодарил воинов.

Соответствующее обращение Сырский опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 14 марта.

Читайте также:

Поздравление с Днем украинского добровольца. Фото: Александр Сырский/Facebook

Сырский поздравил воинов ВСУ с Днем добровольца

"Уважаемые украинские добровольцы! Братья и сестры по оружию. Сегодня мы чествуем смелых и решительных. Тех, кто не ждал приказа, а стал на защиту Родины по зову своего сердца", — отметил Сырский.

А также подчеркнул, что быть добровольцем — это больше, чем решение. Это внутренний стержень. Это способность действовать, когда другие колеблются, и брать ответственность на себя.



Главнокомандующий добавил, что отвага украинских добровольцев и их готовность бороться там, где тяжелее всего, вдохновляет каждого военнослужащего и гражданина. Каждого, кто стремится сохранить Украину сильной, свободной и независимой.

"Еще раз благодарю вас за несокрушимость и безграничную любовь к Родине и самопожертвование. Пусть удача сопровождает вас в бою. Пусть рядом будут надежные собратья. Пусть семьи будут вашим надежным тылом", — поблагодарил Сырский.

А также напомнил, что многие добровольцы положили жизнь в борьбе за Украину. Сырский отметил, что также много добровольцев, закаленных войной, стали сержантами, инструкторами, офицерами, боевыми командирами. Для них служение Родине стало делом жизни.

Скриншот сообщения Александра Сырского в Facebook

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 12 марта, заявил, что в пригороде города Суджа Курской области России продолжаются активные бои. Враг пытается перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей Украины.

Кроме того, 10 марта Главнокомандующий Вооруженных сил провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. По его словам, в феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем.