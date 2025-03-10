Війна в Україні — як прогресують українські fpv-дрони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 10 березня провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, в лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram.

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Сирський наголосив, що у сучасній війні безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів, адже вони тримають фронт або рухають його вперед, постійно розвиваються та нищать особовий склад і техніку ворога.

Він розповів, що під час сьогоднішньої наради заслухав звіти командувач СБС ЗСУ щодо розвитку спроможностей, результатів бойової роботи підрозділів безпілотних систем, а також щодо реалізації завдань із формування та масштабування частин БпС.

За словами головнокомандувача, у лютому уражено та знищено цілей противника на 22% більше в порівнянні з січнем. Він наголосив, що найбільш ефективно завдають уражень по ворогу українські FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.

"Приділив окрему увагу розробці Концепції застосування. Існує нагальна потреба впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах — для поліпшення координації в ході виконання бойових завдань", — розповів Сирський.

Водночас він зазначив, що окупанти також не стоять на місці і переймають досвід України, аби наростити власні напрацювання в галузі дронів. За словами головнокомандувача, звіти розвідки свідчать по те, що в армії РФ сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування та розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні.

"Ми також збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні. Однак, ця складова БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися шляхом власних ресурсів", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, нещодавно Сирський розповів про тактику на фронті. За його словами, як в українських оборонців, так і в окупантів, вона не відповідає традиційним методам.

Також головнокомандувач показав кадри, як українські артилеристи знищують ворога. Він відзначив, що росіян потрібно ліквідовувати ще на підході.