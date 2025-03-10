Война в Украине — как прогрессируют украинские fpv-дроны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский 10 марта провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. По его словам, в феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram.

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Сырский отметил, что в современной войне беспилотные системы стали одним из важнейших элементов, ведь они держат фронт или двигают его вперед, постоянно развиваются и уничтожают личный состав и технику врага.

Он рассказал, что во время сегодняшнего совещания заслушал отчеты командующего СБС ВСУ по развитию возможностей, результатов боевой работы подразделений беспилотных систем, а также по реализации задач по формированию и масштабированию частей БпС.

По словам главнокомандующего, в феврале поражено и уничтожено целей противника на 22% больше по сравнению с январем. Он отметил, что наиболее эффективно наносят поражений по врагу украинские FPV-дроны и бомберы мультироторного типа.

"Уделил особое внимание разработке Концепции применения. Существует насущная необходимость внедрить единый стандарт работы беспилотных систем во всех подразделениях — для улучшения координации в ходе выполнения боевых задач", — рассказал Сырский.

В то же время он отметил, что оккупанты также не стоят на месте и перенимают опыт Украины, чтобы нарастить собственные наработки в области дронов. По словам главнокомандующего, отчеты разведки свидетельствуют о том, что в армии РФ сформировано управление начальника войск БпС, созданы подразделения БпАК быстрого реагирования и развивается направление дронов с управлением на оптоволокне.

"Мы также увеличиваем использование дронов на оптоволоконном управлении. Однако, эта составляющая БпС ВСУ требует исключительного внимания и приложения максимальных усилий. Мы просто не имеем права отставать от противника в тех областях технологической войны, где должны вооружаться и усиливаться за счет собственных ресурсов", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, недавно Сырский рассказал о тактике на фронте. По его словам, как у украинских защитников, так и у оккупантов, она не соответствует традиционным методам.

Также главнокомандующий показал кадры, как украинские артиллеристы уничтожают врага. Он отметил, что россиян нужно ликвидировать еще на подходе.