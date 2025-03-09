Сирський обговорив з партнерами з Великої Британії, Франції та Німеччини підтримку України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з представниками військового командування країн-стратегічних партнерів. Йдеться про начальника Штабу оборони Збройних сил Великої Британії, адмірала Ентоні Радакіна, начальника Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки, генерала Тьєрі Бюркара, генерального інспектора Бундесверу, генерала Карстена Броєра.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у неділю, 9 березня.

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Розмова Сирського з партнерами

Сирський висловив вдячність за стійку і незмінну підтримку України та військову допомогу від Сполученого Королівства, Франції, Німеччини.

"Їхня позиція щодо гарантування суверенітету та безпеки України є прикладом для всього демократичного світу", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Під час розмови він розповів про зміни обстановки в районах ведення бойових дій. Сторони обговорили потребу ЗСУ в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах тощо.

"Отримав від адмірала сера Ентоні Радакіна, генералів Тьєрі Бюркара та Карстена Броєра підтвердження щодо продовження практичної підтримки України, яка стійко обороняє східні рубежі Європи", — наголосив Сирський.

За його словами, Європа з Україною по запитах ППО, артилерійських снарядах, бронетехніки та підготовки військ.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава Міноборони Рустем Умєров взяв участь в засіданні NB8, на якому анонсували нову допомогу для України.

Також Сирський заявив, що війна, що зараз відбувається в Україні, не відповідає звичним методам ведення бойових дій.