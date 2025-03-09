Україна отримує підтримку від Нордичних та Балтійських країн — деталі від Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров та союзники. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони Рустем Умєров здійснив візит до Данії для участі в засіданні NB8. Там зібралися очільники Міноборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у неділю, 9 березня.

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Умєров зазначив, що на зустрічі кожна з країн представила план підтримки України:

Швеція готує масштабний пакет військової допомоги, який передбачає посилення української системи ППО. Поставки заплановані на 2025 рік;

Норвегія виділить 7,8 млрд євро на підтримку України — це один із найбільших бюджетів допомоги. Фінансування можуть спрямувати на посилення морських можливостей і ППО. Окрім того, Норвегія бере участь у підготовці військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український ОПК;

Литва зосереджена на посиленні української ППО, підтримці оборонно-промислового комплексу та внесках у "чеську ініціативу". Пріоритетом залишаються артилерійські снаряди;

Латвія акцентує на забезпеченні українських підрозділів, постачанні боєприпасів та співпраці в оборонно-промисловому секторі;

Ісландія інвестує в український ОПК у межах "данської моделі" та бере участь у підготовці "Нордично-Балтійської бригади";

Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги;

Естонія планує нові поставки снарядів та готова взяти участь у підготовці "Нордично-Балтійської бригади";

Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

Міністр оборони України Рустем Умєров та союзники. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", — наголосив Умєров.

Міністр оборони України Рустем Умєров та союзники. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За його словами, засідання NB8 було продуктивним і вкотре підтвердило, що Україна не залишається наодинці.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна виділить Україні новий пакет військової допомоги на 195 мільйонів євро.

Також Польща найближчим часом надасть Україні черговий пакет допомоги та зміцнить військове співробітництво.