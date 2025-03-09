Украина получает поддержку от Нордических и Балтийских стран — детали от Умерова

Умеров анонсировал новую помощь от союзников — детали
Министр обороны Рустем Умеров совершил визит в Данию для участия в заседании NB8. Там собрались главы Минобороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в воскресенье, 9 марта.
Помощь для Украины
Умеров отметил, что на встрече каждая из стран представила план поддержки Украины:
- Швеция готовит масштабный пакет военной помощи, который предусматривает усиление украинской системы ПВО. Поставки запланированы на 2025 год;
- Норвегия выделит 7,8 млрд евро на поддержку Украины — это один из крупнейших бюджетов помощи. Финансирование могут направить на усиление морских возможностей и ПВО. Кроме того, Норвегия участвует в подготовке военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский ОПК;
- Литва сосредоточена на усилении украинской ПВО, поддержке оборонно-промышленного комплекса и вкладах в "чешскую инициативу". Приоритетом остаются артиллерийские снаряды;
- Латвия акцентирует на обеспечении украинских подразделений, поставке боеприпасов и сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе;
- Исландия инвестирует в украинский ОПК в рамках "датской модели" и участвует в подготовке "Нордично-Балтийской бригады";
- Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи;
- Эстония планирует новые поставки снарядов и готова принять участие в подготовке "Нордично-Балтийской бригады";
- Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.
"Нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных наших союзников. Они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие нашей оборонной промышленности", — подчеркнул Умеров.
По его словам, заседание NB8 было продуктивным и в очередной раз подтвердило, что Украина не остается в одиночестве.
Напомним, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна выделит Украине новый пакет военной помощи на 195 миллионов евро.
Также Польша в ближайшее время предоставит Украине очередной пакет помощи и укрепит военное сотрудничество.
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