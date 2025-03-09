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Умеров анонсировал новую помощь от союзников — детали

9 марта 2025 12:59
Аркадий Пастула - Редактор
Украина получает поддержку от Нордических и Балтийских стран — детали от Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров и союзники. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
Аркадий Пастула - Редактор

Министр обороны Рустем Умеров совершил визит в Данию для участия в заседании NB8. Там собрались главы Минобороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в воскресенье, 9 марта.

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Умеров отметил, что на встрече каждая из стран представила план поддержки Украины:

  • Швеция готовит масштабный пакет военной помощи, который предусматривает усиление украинской системы ПВО. Поставки запланированы на 2025 год;
  • Норвегия выделит 7,8 млрд евро на поддержку Украины — это один из крупнейших бюджетов помощи. Финансирование могут направить на усиление морских возможностей и ПВО. Кроме того, Норвегия участвует в подготовке военных в рамках "Нордично-Балтийской бригады" и инвестирует в украинский ОПК;
  • Литва сосредоточена на усилении украинской ПВО, поддержке оборонно-промышленного комплекса и вкладах в "чешскую инициативу". Приоритетом остаются артиллерийские снаряды;
  • Латвия акцентирует на обеспечении украинских подразделений, поставке боеприпасов и сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе;
  • Исландия инвестирует в украинский ОПК в рамках "датской модели" и участвует в подготовке "Нордично-Балтийской бригады";
  • Финляндия работает над поставками артиллерийских снарядов и готовит новый пакет помощи;
  • Эстония планирует новые поставки снарядов и готова принять участие в подготовке "Нордично-Балтийской бригады";
  • Дания рассматривает дополнительные инвестиции в украинский ОПК.
Умєров у Данії
Министр обороны Украины Рустем Умеров и союзники. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Нордические и балтийские страны остаются одними из самых преданных наших союзников. Они не только наращивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие нашей оборонной промышленности", — подчеркнул Умеров.

Візит Рустема Умєрова до Данії
Министр обороны Украины Рустем Умеров и союзники. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По его словам, заседание NB8 было продуктивным и в очередной раз подтвердило, что Украина не остается в одиночестве.

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Пост Умерова. Фото: скриншот
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Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна выделит Украине новый пакет военной помощи на 195 миллионов евро.

Также Польша в ближайшее время предоставит Украине очередной пакет помощи и укрепит военное сотрудничество.

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