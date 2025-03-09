Сырский обсудил с партнерами из Великобритании, Франции и Германии поддержку Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел разговор с представителями военного командования стран-стратегических партнеров. Речь идет о начальнике Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании адмирале Энтони Радакине, начальнике Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генерале Тьери Бюркаре, генеральном инспекторе Бундесвера генерале Карстене Бройере.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в воскресенье, 9 марта.

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Разговор Сырского с партнерами

Сырский выразил благодарность за устойчивую и неизменную поддержку Украины и военную помощь от Соединенного Королевства, Франции, Германии.

"Их позиция по обеспечению суверенитета и безопасности Украины является примером для всего демократического мира", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Во время разговора он рассказал об изменениях обстановки в районах ведения боевых действий. Стороны обсудили потребность ВСУ в вооружении, военной технике, боеприпасах и тому подобное.

"Получил от адмирала Энтони Радакина, генералов Тьери Бюркара и Карстена Броера подтверждение о продолжении практической поддержки Украины, которая стойко обороняет восточные рубежи Европы", — подчеркнул Сырский.

По его словам, Европа с Украиной по запросам ПВО, артиллерийских снарядов, бронетехники и подготовки войск.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров принял участие в заседании NB8, на котором анонсировали новую помощь для Украины.

Также Сырский заявил, что война, которая сейчас происходит в Украине, не соответствует привычным методам ведения боевых действий.