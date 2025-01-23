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Сирський зізнався, як готується до військових операцій

23 січня 2025 23:42
Ольга Антоновська - редактор
Сирський відповів, як готується до проведення військових операцій
Олександр Сирський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

В навчальних закладах військовим дають багато знань, але їм все одно потрібно постійно розвиватись. Готуватись доводиться постійно. Крім того, будь-які знання потрібно застосовувати з творчим підходом.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю проєкту БАЗА у четвер, 23 січня.

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Сирський переконаний, що потрібно не вчиняти певні дії за шаблонами, а виходити з реальної ситуації та підлаштовуватись під неї. Військові мають вивчати ворога та знати його слабкі сторони, крім того, необхідно розуміти свої переваги.

"Треба не бути закостенілим, потрібно бути адекватним та оперативним. Обстановка змінюється і ти маєш теж змінюватись постійно. Повинна бути швидкість реакції. Не можна не реагувати на будь-які дії противника, навіть незначні", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Олександр Сирський повідомив про зусилля росіян захопити Покровськ. Головнокомандувач зазначив, що українські оборонці роблять все, аби не допустити окупації міста.

Сирський також повідомив про великі втрати особового складу РФ у війні проти України. За його словами, протягом 2024 року Росія втратила понад 430 тисяч військових вбитими та пораненими.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський війна військова операція

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