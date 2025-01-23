Скандал у 155-й бригаді "Анна Київська" — Сирський поділився висновками

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Ситуацію з масовим самовільним залишенням частини (ЗСЧ) у 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" було проаналізовано, а відповідні висновки зроблено. Досвід буде враховано під час подальшої підготовки військовослужбовців.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook в четвер, 23 січня.

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Ситуація у 155-й бригаді

За словами Сирського, 155-та бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей.

"Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач додав, що Франція була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду, та виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо підготовки і оснащення 155-ї бригади.

Також Сирський присвятив день роботі на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії.

"Під час роботи на командних пунктах заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань та вжив всіх заходів щодо їх вирішення", — наголосив генерал.

Повідомлення Сирського у Facebook

Раніше ми повідомляли, що колишнього командира 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина відправили у СІЗО. Його підозрюють в допущенні дезертирства серед підлеглих. Загалом самовільно залишили бригаду близько 1 700 військовослужбовців, зокрема випадки СЗЧ фіксували і у Франції під час навчань.