Скандал в 155-й бригаде "Анна Киевская" — Сырский поделился выводами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Ситуация с массовым самовольным оставлением части (СОЧ) в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" была проанализирована, а соответствующие выводы сделаны. Опыт будет учтен во время дальнейшей подготовки военнослужащих.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в четверг, 23 января.

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По словам Сырского, 155-я бригада постепенно приобретает определенные боевые возможности.

"Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены во время дальнейшей подготовки военнослужащих", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий добавил, что Франция была первой страной, которая откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства по подготовке и оснащению 155-й бригады.

Також Сырский посвятил день работе на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные усилия и ведет активные наступательные действия.

"Во время работы на командных пунктах заслушал командиров бригад относительно особенностей ведения боевых действий, проблемных вопросов и принял все меры по их решению", — подчеркнул генерал.

Сообщение Сырского в Facebook

Ранее мы сообщали, что бывшего командира 155-й бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина отправили в СИЗО, его подозревают в допущении дезертирства среди подчиненных. Всего самовольно покинули бригаду около 1 700 военнослужащих, в частности случаи СОЧ фиксировали и во Франции во время учений.