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Зеленський взяв на контроль ситуацію у 155-й бригаді, — Бутусов

5 січня 2025 17:05
Ольга Антоновська - редактор
Скандал у 155 ОМБр — Зеленський взяв ситуацію на контроль
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо ситуації у 155 механізованій бригаді. Він взяв розслідування щодо цього на особистий контроль. Найбільше глава держави зацікавився обставинами дезертирства кількох десятків військовослужбовців бригади у Франції та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook в суботу, 4 січня.

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Скандал у 155 механізованій бригаді

Як зазначив журналіст, Головна інспекція Міноборони, Генштаб, Командування сухопутних військ, ДБР та СБУ отримали доручення надати Президенту офіційні доповіді щодо ситуації, яка сталася у 155 механізованій бригаді. Зробити це мають найближчим часом.

"Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155 бригади, яке нібито не приділяло часу спілкуванню з солдатами. Той факт, що командування бригади діяло у Франції згідно з планом підготовки, затвердженим командуванням сухопутних військ, та під контролем представника ОК "Захід" не коментується. Той факт, що у Францію відправили тільки-но набраних в ТЦК людей, у яких були відсутні досвідчені сержанти та взводні командири, також не розглядається", — написав Бутусов.

Зеленський взяв на контроль ситуацію в 155 бригаді
Повідомлення Юрія Бутусова про ситуацію в 155 механізованій бригаді. Фото: скриншот

Відсторонення командування бригади

Він також додав, що все командування 155 бригади вже відсторонено або у процесі відсторонення із займаних посад. Йдеться про командира бригади, начальника штабу, усіх заступників командира бригади, деяких інших штабних офіцерів та деякі командирів батальйонів. Таке рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Відповідальний за формування бригади командувач ОК "Захід" Шведюк направлений для особистого контролю ситуації та "допомоги в управлінні" до 155 та 33 механізованих бригад. Шведюк залишається на посаді, хоча за комплектування, навчання більшості особового складу у відриві від командирів бригади, за хаотичні переміщення особового складу 155 та за направлення у Францію людей, які навіть не пройшли БЗВП, відповідав саме він", — зазначив журналіст.

Зеленський взяв на контроль ситуацію в 155 бригаді
Повідомлення Юрія Бутусова про розслідування ситуації в 155 механізованій бригаді. Фото: скриншот

Разом з тим, за словами Бутусова, наразі 155 механізована бригада продовжує героїчно обороняти Покровськ, попри великі труднощі. Журналіст повідомив, що у бригади забрали її основну ударну силу — дивізіон новітніх 155-мм гармат "Цезар" та придали іншій бригаді. Як наголосив Бутусов, деякі фахівці, добре вмотивовані та підготовлені у Франції, наприклад, оператори ПТРК "Мілан", застосовуються не за спеціальністю — у якості піхотинців.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування стосовно ситуації, що сталася у 155 механізованій бригаді "Анна Київська". Провадження розпочате за кількома статтями.

Командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка знову взяли під варту. Напередодні йому повідомили про нову підозру.

Володимир Зеленський скандал Бригада президент дезертир військовослужбовці СЗЧ

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