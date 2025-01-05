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Зеленский взял на контроль ситуацию в 155-й бригаде, — Бутусов

5 января 2025 17:05
Ольга Антоновская - редактор
Скандал в 155 ОМБр — Зеленский взял ситуацию на контроль
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию о ситуации в 155 механизированной бригаде. Он взял расследование по этому поводу на личный контроль. Больше всего глава государства заинтересовался обстоятельствами дезертирства нескольких десятков военнослужащих бригады во Франции и самовольного оставления части 1700 военнослужащих при формировании бригады в Украине.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook в субботу, 4 января.

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Скандал в 155 механизированной бригаде

Как отметил журналист, Главная инспекция Минобороны, Генштаб, Командование сухопутных войск, ГБР и СБУ получили поручение предоставить Президенту официальные доклады по ситуации, которая произошла в 155 механизированной бригаде. Сделать это должны в ближайшее время.

"Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил в дезертирстве солдат во Франции командование 155 бригады, которое якобы не уделяло времени общению с солдатами. Тот факт, что командование бригады действовало во Франции согласно плану подготовки, утвержденному командованием сухопутных войск, и под контролем представителя ОК "Запад" не комментируется. Тот факт, что во Францию отправили только что набранных в ТЦК людей, у которых отсутствовали опытные сержанты и взводные командиры, также не рассматривается", — написал Бутусов.

Зеленский взял на контроль ситуацию в 155 бригаде
Сообщение Юрия Бутусова о ситуации в 155 механизированной бригаде. Фото: скриншот

Отстранение командования бригады

Он также добавил, что все командование 155 бригады уже отстранено или в процессе отстранения с занимаемых должностей. Речь идет о командире бригады, начальнике штаба, всех заместителях командира бригады, некоторых других штабных офицеров и некоторых командиров батальонов. Такое решение принял Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Ответственный за формирование бригады командующий ОК "Запад" Шведюк направлен для личного контроля ситуации и "помощи в управлении" в 155 и 33 механизированных бригад. Шведюк остается в должности, хотя за комплектование, обучение большинства личного состава в отрыве от командиров бригады, за хаотичные перемещения личного состава 155 и за направление во Францию людей, которые даже не прошли БЗВП, отвечал именно он", — отметил журналист.

Зеленский взял на контроль ситуацию в 155 бригаде
Сообщение Юрия Бутусова о расследовании ситуации в 155 механизированной бригаде. Фото: скриншот

Вместе с тем, по словам Бутусова, сейчас 155 механизированная бригада продолжает героически оборонять Покровск, несмотря на большие трудности. Журналист сообщил, что у бригады забрали ее основную ударную силу — дивизион новейших 155-мм пушек "Цезарь" и придали другой бригаде. Как отметил Бутусов, некоторые специалисты, хорошо мотивированные и подготовленные во Франции, например, операторы ПТРК "Милан", применяются не по специальности — в качестве пехотинцев.

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследование относительно ситуации, произошедшей в 155 механизированной бригаде "Анна Киевская". Производство начато по нескольким статьям.

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка снова взяли под стражу. Накануне ему сообщили о новом подозрении.

Владимир Зеленский скандал Бригада президент дезертир военнослужащие СОЧ

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