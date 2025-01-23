Сырский ответил, как готовится к проведению военных операций

Александр Сырский. Фото: скриншот

В учебных заведениях военным дают много знаний, но им все равно нужно постоянно развиваться. Готовиться приходится постоянно. Кроме того, любые знания нужно применять с творческим подходом.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью проекту БАЗА в четверг, 23 января.

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Сирский убежден, что нужно не совершать определенные действия по шаблонам, а исходить из реальной ситуации и подстраиваться под нее. Военные должны изучать врага и знать его слабые стороны, кроме того, необходимо понимать свои преимущества.

"Надо не быть закостенелым, нужно быть адекватным и оперативным. Обстановка меняется и ты должен тоже меняться постоянно. Должна быть скорость реакции. Нельзя не реагировать на любые действия противника, даже незначительные", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Александр Сырский сообщил об усилиях россиян захватить Покровск. Главнокомандующий отметил, что украинские защитники делают все, чтобы не допустить оккупации города.

Сирский также сообщил о больших потерях личного состава РФ в войне против Украины. По его словам, в течение 2024 года Россия потеряла более 430 тысяч военных убитыми и ранеными.