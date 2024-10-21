В Україні введуть нову модель військової підготовки

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський планує у грудні ухвалити рішення про нову модель базової військової підготовки. Сьогодні головком провів нараду стосовно цього.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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"Робоча нарада з питань удосконалення підготовки військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що у грудні ухвалить рішення щодо нової моделі базової військової підготовки.

Раніше у Генштабі уточнювали, що тривалість цієї програми в навчальних центрах для мобілізованих хочуть збільшити до 1,5 місяця.

Скриншот допису Сирського

Також Сирський заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Крім того, Сирський вручив нагороди військовим, які брали участь у бойових операціях на Курському напрямку.