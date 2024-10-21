В Украине введут новую модель военной подготовки

Сырский заявил, что примет решение о новой модели базовой военной подготовки
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский планирует в декабре принять решение о новой модели базовой военной подготовки. Сегодня главком провел совещание по этому поводу.
Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Базовая военная подготовка
"Рабочее совещание по вопросам усовершенствования подготовки военнослужащих", — говорится в сообщении.
Сырский отметил, что в декабре примет решение о новой модели базовой военной подготовки.
Ранее в Генштабе уточняли, что продолжительность программы в учебных центрах для мобилизованных хотят увеличить до 1,5 месяца.
Также Сырский заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и обеспечению необходимыми образцами вооружений и военной техники.
Кроме того, Сырский вручил награды военным, которые участвовали в боевых операциях на Курском направлении.
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