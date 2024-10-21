В Украине введут новую модель военной подготовки

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский планирует в декабре принять решение о новой модели базовой военной подготовки. Сегодня главком провел совещание по этому поводу.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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"Рабочее совещание по вопросам усовершенствования подготовки военнослужащих", — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что в декабре примет решение о новой модели базовой военной подготовки.

Ранее в Генштабе уточняли, что продолжительность программы в учебных центрах для мобилизованных хотят увеличить до 1,5 месяца.

Скриншот поста Сырского

Также Сырский заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и обеспечению необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Кроме того, Сырский вручил награды военным, которые участвовали в боевых операциях на Курском направлении.