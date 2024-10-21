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Сирський провів нараду з питань удосконалення підготовки військових

21 жовтня 2024 14:32
Аркадій Пастула - Редактор
Сирський провів нараду з удосконалення підготовки військових та анонсував нові ініціативи
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Аркадій Пастула - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військових. У ній взяли участь керівний склад ЗСУ, представники навчальних центрів та бойових бригад. 

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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Удосконалення підготовки військових

Сирський наголосив, що життя українських бійців — безцінне, а  найважливіша передумова його збереження — якісна підготовка на всіх етапах.

Олександр Сирський
Нарада Сирського з питань удосконалення підготовки військових. Фото: t.me/osirskiy

Він заслухав доповіді стосовно аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

"Також була доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проєкту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, флагманом підготовки особового складу стали Десантно-штурмові війська. Він наголосив, що нові підходи, які застосовуються в ДШВ, мають бути і в інших складових Сил оборони.

"За підсумками наради визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід", — додав Сирський.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський відзначив військових, які брали участь у бойових операціях на Курському напрямку. Нагороди отримали бійці Десантно-штурмових військ.

Також Сирський опублікував кадри знищення російської техніки на фронті. Він заявив, що бойова робота триває.

Олександр Сирський Україна українці війна військові ЗСУ

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