Сырский провел совещание по совершенствованию подготовки военных и анонсировал новые инициативы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел рабочее совещание по вопросам усовершенствования подготовки военных. В ней приняли участие руководящий состав ВСУ, представители учебных центров и боевых бригад.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в понедельник, 21 октября.

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Сырский подчеркнул, что жизнь украинских бойцов — бесценна, а важнейшая предпосылка ее сохранения — качественная подготовка на всех этапах.

Совещание Сырского по вопросам совершенствования подготовки военных. Фото: t.me/osirskiy

Он заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.

"Также был доклад о пилотном проекте, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов. В декабре буду принимать решение о новой модели БОВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки", — отметил главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, флагманом подготовки личного состава стали Десантно-штурмовые войска. Он подчеркнул, что новые подходы, применяемые в ДШВ, должны быть и у других составляющих Сил обороны.

"По итогам совещания определил задачи по направлениям. В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский отметил военных, участвовавших в боевых операциях на Курском направлении. Награды получили бойцы Десантно-штурмовых войск.

Также Сырский опубликовал кадры уничтожения российской техники на фронте. Он заявил, что боевая работа продолжается.