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Сирський взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями

5 квітня 2025 23:02
Аркадій Пастула - Редактор
Сирський обговорив із військовими лідерами Британії та Франції безпеку України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на переговорах з іноземними делегаціями. Фото: t.me/osirskiy
Аркадій Пастула - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та главою Об’єднаного штабу Збройних Сил Франції Тьєрі Бюркаром. Зокрема, вони обговорили кроки, які б змогли гарантувати мир.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 5 квітні.

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Переговори з іноземними делегаціями

На переговорах обговорили кроки для гарантування безпеки України у випадку досягнення домовленостей про припинення війни.

Сирський на переговорах з іноземними делегаціями
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на переговорах з іноземними делегаціями. Фото: t.me/osirskiy

Сирський зазначив, що разом з головнокомандувачами ЗС Британії та Франції було узгоджено спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки для України та Європи.

"Робочі візити в Україну головнокомандувачів Збройних сил держав-лідерів "Коаліції охочих" продемонстрували непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля збереження існуючої архітектури світової безпеки та стало черговим підтвердженням готовності й надалі підтримувати незалежність та територіальну цілісність України", — додав він.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 квітня Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, збільшуючи роль БпЛА на фронті, вдається зберігати життя воїнів.

Раніше Сирський показав, як українські захисники бʼють по окупантах за допомогою дронів.

Франція Великобританія ЗСУ переговори Україна Олександр Сирський
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