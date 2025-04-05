Сирський обговорив із військовими лідерами Британії та Франції безпеку України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на переговорах з іноземними делегаціями. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та главою Об’єднаного штабу Збройних Сил Франції Тьєрі Бюркаром. Зокрема, вони обговорили кроки, які б змогли гарантувати мир.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 5 квітні.

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Переговори з іноземними делегаціями

На переговорах обговорили кроки для гарантування безпеки України у випадку досягнення домовленостей про припинення війни.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на переговорах з іноземними делегаціями. Фото: t.me/osirskiy

Сирський зазначив, що разом з головнокомандувачами ЗС Британії та Франції було узгоджено спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки для України та Європи.

"Робочі візити в Україну головнокомандувачів Збройних сил держав-лідерів "Коаліції охочих" продемонстрували непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля збереження існуючої архітектури світової безпеки та стало черговим підтвердженням готовності й надалі підтримувати незалежність та територіальну цілісність України", — додав він.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 квітня Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, збільшуючи роль БпЛА на фронті, вдається зберігати життя воїнів.

Раніше Сирський показав, як українські захисники бʼють по окупантах за допомогою дронів.