Сирский обсудил с военными лидерами Британии и Франции безопасность Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на переговорах с иностранными делегациями. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял участие в переговорах с иностранными делегациями во главе с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главой Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции Тьери Бюркаром. В частности, они обсудили шаги, которые бы смогли гарантировать мир.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 5 апреля.

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Переговоры с иностранными делегациями

На переговорах обсудили шаги для обеспечения безопасности Украины в случае достижения договоренностей о прекращении войны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на переговорах с иностранными делегациями. Фото: t.me/osirskiy

Сырский отметил, что вместе с главнокомандующими ВС Великобритании и Франции было согласовано общее видение путей достижения и обеспечения долговременной безопасности для Украины и Европы.

"Рабочие визиты в Украину главнокомандующих Вооруженных сил государств-лидеров "Коалиции желающих" продемонстрировали непоколебимую решимость союзников объединяться для сохранения существующей архитектуры мировой безопасности и стало очередным подтверждением готовности и в дальнейшем поддерживать независимость и территориальную целостность Украины", — добавил он.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 5 апреля Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. По его словам, увеличивая роль БпЛА на фронте, удается сохранять жизни воинов.

Ранее Сырский показал, как украинские защитники бьют по оккупантам с помощью дронов.