Головна Армія Сирський вручив нагороди Поліським десантникам — фото

Сирський вручив нагороди Поліським десантникам — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 17:23
Олександр Сирський вручив державні нагороди десантникам Поліської бригади — фото
Олександр Сирський з бійцем. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив українських воїнів. Він вручив нагороди бійцям 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

Бійці Поліської бригади отримали нагороди від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ особисто вручив державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам, відзначивши їхню незламність, професіоналізм і відданість Україні.

Олександр Сирський нагородив десантників
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Сирський також високо оцінив внесок Поліських десантників у захист суверенітету та територіальної цілісності держави та наголосив на значущості кожного воїна у спільній боротьбі за перемогу.

Олександр Сирський вручив нагороди десантникам
Олександр Сирський на зустрічі з десантниками. Фото: Генштаб ЗСУ

"Ви одна з найкращих бригад Збройних Сил України і ви завжди тримаєте марку воїна-десантника! Ви даєте гідну відсіч ворогу, руйнуєте його плани та наміри російського керівництва. Адже російські війська зупиняються там, де стоїте ви!" — сказав генерал.

Сирський вручив нагороди Поліським десантникам
Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади та Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Володимир Зеленський відзначив успіхи українських захисників на найскладніших ділянках фронту.

А також стало відомо, що ЗСУ вдалося повернути контроль над двома селами на Донеччині.

Генштаб ЗСУ Олександр Сирський десант штурмова бригада державна нагорода
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
