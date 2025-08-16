Олександр Сирський вручив державні нагороди десантникам Поліської бригади — фото

Олександр Сирський з бійцем. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив українських воїнів. Він вручив нагороди бійцям 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у суботу, 16 серпня.

Бійці Поліської бригади отримали нагороди від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ особисто вручив державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам, відзначивши їхню незламність, професіоналізм і відданість Україні.

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Сирський також високо оцінив внесок Поліських десантників у захист суверенітету та територіальної цілісності держави та наголосив на значущості кожного воїна у спільній боротьбі за перемогу.

Олександр Сирський на зустрічі з десантниками. Фото: Генштаб ЗСУ

"Ви одна з найкращих бригад Збройних Сил України і ви завжди тримаєте марку воїна-десантника! Ви даєте гідну відсіч ворогу, руйнуєте його плани та наміри російського керівництва. Адже російські війська зупиняються там, де стоїте ви!" — сказав генерал.

Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади та Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

