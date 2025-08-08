Наступ на Харків 2024 — Сирський відповів, як дізналися про плани РФ

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про підготовку до наступу РФ на Харківському напрямку 2024 року. Силам оборони вдалося завчасно розсекретити плани ворога.

Про це генерал ЗСУ розповів у інтерв'ю ТСН.

Сирський про наступ росіян на Харків 2024 року

За словами головкома, ЗСУ завчасно змогли дізнатися про наміри окупантів почати наступ на Харківщині минуло року. Викрити плани ворога вдалося завдяки розвідці та радіоперехопленням.

Як пояснив Сирський, російські солдати не дотримувалися "інформаційної гігієни".

"Вони фактично не дотримувалися заходів збереження в таємниці. Особливо серед звичайних військовослужбовців. Вони дзвонили, використовували звичайні телефони. Один одному розповідали, що зараз їх виводять до районів, що десь відпочинок протягом двох тижнів, а після цього вони відбувають до Бєлгорода та готуються до наступу на Харків. Тобто ми знали, що такі дії будуть", — розповів генерал.

