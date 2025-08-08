Відео
Небезпечніші за росіян — Сирський висловився про бійців КНДР

Небезпечніші за росіян — Сирський висловився про бійців КНДР

Дата публікації: 8 серпня 2025 16:07
Олександр Сирський висловився про участь солдат КНДР у війні з Україною
Олександр Сирський. Фото: кадр з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висловився про участь бійців КНДР у повномасштабному російському вторгненні. Північно-корейські солдати воювали на боці РФ на Курщині.

Про це генерал ЗСУ розповів у інтерв'ю ТСН у п'ятницю, 8 серпня.

Сирський про бійців КНДР

Солдати армії Північної Кореї приєдналися до окупантів під час контрнаступу РФ на Курському напрямку. За словами Сирського, для українського командування це було неочікуваним кроком ворога.

"Це був перший випадок, коли Росія застосовувала війська інших країн на своїй території. Одразу було створено угрупування до 12 тисяч підготованих військовослужбовців. Всі вони були доволі молоді, як правило до 30 років. Пройшли непогану підготовку. Всі були мотивовані, дисципліновані — вони відрізнялися високим рівнем дисципліни. У деяких випадках небезпечніше за російських солдат. Йшли і билися до останнього", — розповів генерал.

Головнокомандувач додав, що північно-корейські солдати стали серйозними противниками, адже мають дуже сильну мотивацію та сліпо підпорядковуються наказам керівництва.

Окрім того, генерал додав, що зараз можливості масштабування північно-корейської армії на інші напрямки фронту в найближчому часу залишається під питанням.

"У нас поки що немає відомостей про те, що вони це роблять практично. Ми знаємо, що вони перебувають у резерві, готуються до виконання завдань, але перебувають виключно на території Курської області", — заявив Сирський.

КНДР Олександр Сирський війна солдати Курська область
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
