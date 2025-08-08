Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Опаснее россиян — Сырский высказался о бойцах КНДР

Опаснее россиян — Сырский высказался о бойцах КНДР

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:07
Александр Сырский высказался об участии солдат КНДР в войне с Украиной
Александр Сырский. Фото: кадр из видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский высказался об участии бойцов КНДР в полномасштабном российском вторжении. Северо-корейские солдаты воевали на стороне РФ на Курщине.

Об этом генерал ВСУ рассказал в интервью ТСН в пятницу, 8 августа.

Реклама
Читайте также:

Сирский о бойцах КНДР

Солдаты армии Северной Кореи присоединились к оккупантам во время контрнаступления РФ на Курском направлении. По словам Сырского, для украинского командования это было неожиданным шагом врага.

"Это был первый случай, когда Россия применяла войска других стран на своей территории. Сразу была создана группировка до 12 тысяч подготовленных военнослужащих. Все они были довольно молоды, как правило до 30 лет. Прошли неплохую подготовку. Все были мотивированы, дисциплинированы — они отличались высоким уровнем дисциплины. В некоторых случаях опаснее российских солдат. Шли и дрались до последнего", — рассказал генерал.

Главнокомандующий добавил, что северо-корейские солдаты стали серьезными противниками, ведь имеют очень сильную мотивацию и слепо подчиняются приказам руководства.

Кроме того, генерал добавил, что сейчас возможности масштабирования северокорейской армии на другие направления фронта в ближайшем времени остается под вопросом.

"У нас пока нет сведений о том, что они это делают практически. Мы знаем, что они находятся в резерве, готовятся к выполнению задач, но находятся исключительно на территории Курской области", — заявил Сырский.

Напомним, Сырский дал объяснение, как врагу удалось проникнуть в тыл ВСУ на Курщине.

А также в СМИ обсуждают ключевое условие Украины по завершению войны.

КНДР Александр Сырский війна солдаты Курская область
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации