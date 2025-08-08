Александр Сырский высказался об участии солдат КНДР в войне с Украиной

Александр Сырский. Фото: кадр из видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский высказался об участии бойцов КНДР в полномасштабном российском вторжении. Северо-корейские солдаты воевали на стороне РФ на Курщине.

Об этом генерал ВСУ рассказал в интервью ТСН в пятницу, 8 августа.

Сирский о бойцах КНДР

Солдаты армии Северной Кореи присоединились к оккупантам во время контрнаступления РФ на Курском направлении. По словам Сырского, для украинского командования это было неожиданным шагом врага.

"Это был первый случай, когда Россия применяла войска других стран на своей территории. Сразу была создана группировка до 12 тысяч подготовленных военнослужащих. Все они были довольно молоды, как правило до 30 лет. Прошли неплохую подготовку. Все были мотивированы, дисциплинированы — они отличались высоким уровнем дисциплины. В некоторых случаях опаснее российских солдат. Шли и дрались до последнего", — рассказал генерал.

Главнокомандующий добавил, что северо-корейские солдаты стали серьезными противниками, ведь имеют очень сильную мотивацию и слепо подчиняются приказам руководства.

Кроме того, генерал добавил, что сейчас возможности масштабирования северокорейской армии на другие направления фронта в ближайшем времени остается под вопросом.

"У нас пока нет сведений о том, что они это делают практически. Мы знаем, что они находятся в резерве, готовятся к выполнению задач, но находятся исключительно на территории Курской области", — заявил Сырский.

