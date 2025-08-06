Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський провів нараду — на яких ділянках фронту зараз найважче

Сирський провів нараду — на яких ділянках фронту зараз найважче

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 23:38
Олександр Сирський провів нараду щодо результатів воєнних дій у липні та навів статистику втрат окупантів РФ
Олександр Сирський на нараді з військовими. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Під час наради, проведеної головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, було проаналізовано результати діяльності української армії протягом липня. Місяць виявився надзвичайно складним, оскільки російський агресор інтенсивно наступав майже по всій лінії фронту.

Про це Олександр Сирьський написав у своєму Telegram.

Реклама
Читайте також:

Де зараз найскладніша ситуація на фронті

За інформацією головнокомандувача, найважча ситуація спостерігається на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку українські війська досягли успіхів у звільненні територій Сумської області й продовжують бойові дії на Курщині.

У відповідь на посилення російських обстрілів мирних міст та тилової інфраструктури Україна посилює свою протиповітряну оборону та розширює програму використання безпілотників-перехоплювачів, заявив Сирський.

"В липні було відзначено значні успіхи в застосуванні озброєння DeepStrike. В результаті ударів понад десяткам об'єктів ВПК ворога, було знищено виробничі потужності, склади "шахедів" та іншої зброї, аеродроми, полігони, оборонні, електромеханічні, хімічні та нафтопереробні заводи", — проінформував Сирський.

Які втрати ворога у липні

Головнокомандувач навів статистику втрат російських окупантів у липня. За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 більше, ніж у червні.

"Попри це РФ продовжує збільшувати свої військові угруповання на 9 тисяч солдатів щомісяця і планує сформувати 10 нових дивізій до кінця року (дві вже створено)", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Саме тому, зазначає Олександр Сирський, Україна зобов'язана продовжити мобілізаційні заходи, покращувати бойову підготовку та посилювати безпілотну складову своїх військ.

Також головнокомандувач подякував українським воїнам за їх стійкість, професіоналізм та результативність у знищенні ворога. Він зазначив, що попереду ще один складний місяць, під час якого очікуються інтенсивніші атаки ворога.

Нагадаємо, що нещодавно Сирський відреагував на заяву командира 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який публічно розкритикував плани щодо бойових завдань на Курщині. 

Також ми інформували, що на Курщині ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ Михайла Гудкова.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський фронт втрати окупантів
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації