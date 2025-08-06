Олександр Сирський провів нараду щодо результатів воєнних дій у липні та навів статистику втрат окупантів РФ

Олександр Сирський на нараді з військовими. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Під час наради, проведеної головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, було проаналізовано результати діяльності української армії протягом липня. Місяць виявився надзвичайно складним, оскільки російський агресор інтенсивно наступав майже по всій лінії фронту.

Про це Олександр Сирьський написав у своєму Telegram.

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За інформацією головнокомандувача, найважча ситуація спостерігається на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку українські війська досягли успіхів у звільненні територій Сумської області й продовжують бойові дії на Курщині.

У відповідь на посилення російських обстрілів мирних міст та тилової інфраструктури Україна посилює свою протиповітряну оборону та розширює програму використання безпілотників-перехоплювачів, заявив Сирський.

"В липні було відзначено значні успіхи в застосуванні озброєння DeepStrike. В результаті ударів понад десяткам об'єктів ВПК ворога, було знищено виробничі потужності, склади "шахедів" та іншої зброї, аеродроми, полігони, оборонні, електромеханічні, хімічні та нафтопереробні заводи", — проінформував Сирський.

Які втрати ворога у липні

Головнокомандувач навів статистику втрат російських окупантів у липня. За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 більше, ніж у червні.

"Попри це РФ продовжує збільшувати свої військові угруповання на 9 тисяч солдатів щомісяця і планує сформувати 10 нових дивізій до кінця року (дві вже створено)", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Саме тому, зазначає Олександр Сирський, Україна зобов'язана продовжити мобілізаційні заходи, покращувати бойову підготовку та посилювати безпілотну складову своїх військ.

Також головнокомандувач подякував українським воїнам за їх стійкість, професіоналізм та результативність у знищенні ворога. Він зазначив, що попереду ще один складний місяць, під час якого очікуються інтенсивніші атаки ворога.

Нагадаємо, що нещодавно Сирський відреагував на заяву командира 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина, який публічно розкритикував плани щодо бойових завдань на Курщині.

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