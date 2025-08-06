Александр Сырский провел совещание по результатам военных действий в июле и привел статистику потерь оккупантов РФ

Александр Сырский на совещании с военными. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во время совещания, проведенного главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, были проанализированы результаты деятельности украинской армии в течение июля. Месяц оказался чрезвычайно сложным, поскольку российский агрессор интенсивно наступал почти по всей линии фронта.

Об этом Александр Сырский написал в своем Telegram.

Реклама

Читайте также:

Где сейчас самая сложная ситуация на фронте

По информации главнокомандующего, самая тяжелая ситуация наблюдается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении украинские войска достигли успехов в освобождении территорий Сумской области и продолжают боевые действия на Курщине.

В ответ на усиление российских обстрелов мирных городов и тыловой инфраструктуры Украина усиливает свою противовоздушную оборону и расширяет программу использования беспилотников-перехватчиков, заявил Сырский.

"В июле были отмечены значительные успехи в применении вооружения DeepStrike. В результате ударов по более десяткам объектов ВПК врага, были уничтожены производственные мощности, склады "шахедов" и другого оружия, аэродромы, полигоны, оборонные, электромеханические, химические и нефтеперерабатывающие заводы", — проинформировал Сырский.

Какие потери врага в июле

Главнокомандующий привел статистику потерь российских оккупантов в июле. По данным Генштаба ВСУ, общие потери российских войск в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 больше, чем в июне.

"Несмотря на это РФ продолжает увеличивать свои военные группировки на 9 тысяч солдат ежемесячно и планирует сформировать 10 новых дивизий до конца года (две уже созданы)", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Именно поэтому, отмечает Александр Сырский, Украина обязана продолжить мобилизационные мероприятия, улучшать боевую подготовку и усиливать беспилотную составляющую своих войск.

Также главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за их стойкость, профессионализм и результативность в уничтожении врага. Он отметил, что впереди еще один сложный месяц, во время которого ожидаются интенсивные атаки врага.

Напомним, что недавно Сырский отреагировал на заявление командира 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина, который публично раскритиковал планы по боевым задачам на Курщине.

Также мы информировали, что на Курщине ликвидировали заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ Михаила Гудкова.