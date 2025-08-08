Наступление на Харьков 2024 - Сырский ответил, как узнали о планах РФ

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о подготовке к наступлению РФ на Харьковском направлении 2024 года. Силам обороны удалось заблаговременно рассекретить планы врага.

Об этом генерал ВСУ рассказал в интервью ТСН.

Сирский о наступлении россиян на Харьков в 2024 году

По словам главкома, ВСУ заблаговременно смогли узнать о намерениях оккупантов начать наступление на Харьковщине в прошлом году. Разоблачить планы врага удалось благодаря разведке и радиоперехватам.

Как пояснил Сырский, российские солдаты не придерживались "информационной гигиены".

"Они фактически не соблюдали меры сохранения в тайне. Особенно среди обычных военнослужащих. Они звонили, использовали обычные телефоны. Друг другу рассказывали, что сейчас их выводят в районы, что где-то отдых в течение двух недель, а после этого они отбывают в Белгород и готовятся к наступлению на Харьков. То есть мы знали, что такие действия будут", — рассказал генерал.

