Александр Сырский вручил государственные награды десантникам Полесской бригады — фото

Александр Сырский с бойцом. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил украинских воинов. Он вручил награды бойцам 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в субботу, 16 августа.

Бойцы Полесской бригады получили награды от Сырского

Главнокомандующий ВСУ лично вручил государственные награды и ведомственные награды воинам-десантникам и отметив их несокрушимость, профессионализм и преданность Украине.

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Сырский также высоко оценил вклад Полесских десантников в защиту суверенитета и территориальной целостности государства и отметил значимость каждого воина в общей борьбе за победу.

Александр Сырский на встрече с десантниками. Фото: Генштаб ВСУ

"Вы одна из лучших бригад Вооруженных Сил Украины и вы всегда держите марку воина-десантника! Вы даете достойный отпор врагу, разрушаете его планы и намерения российского руководства. Ведь российские войска останавливаются там, где стоите вы!",- сказал генерал.

Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады и Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Владимир Зеленский отметил успехи украинских защитников на самых сложных участках фронта.

А также стало известно, что ВСУ удалось вернуть контроль над двумя селами в Донецкой области.