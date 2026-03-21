Відео

Сирський: Росіяни посилили тиск на кількох ділянках фронту

Сирський: Росіяни посилили тиск на кількох ділянках фронту

Дата публікації: 21 березня 2026 01:12
Сирський: Росіяни посилили тиск на кількох ділянках фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Росіяни посилили тиск одразу на кількох ділянках фронту, але й водночас суттєво збільшили свої втрати. Тим часом Сили оборони України пошкодили російський літак А-50 та уразили низку інших об'єктів окупантів.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог посилив свій тиск на фронті, але ціною збільшення втрат.

"Зі зміною погодних умов російський агресор посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок-четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими", — йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що активність переважаючих сил РФ вимагає від України нових, асиметричних рішень. Зокрема, українські війська діють активно, перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції.

Також Сирський розповів про свою робочу поїздку на фронт.

"Під час робочої поїздки до районів Південної операційної зони провів зустріч із командуванням угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових підрозділів. Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності. На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення — боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами", — резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Сирський заявив, що росіяни посили тиск на фронті
Пост Сирського про фронт. Фото: скриншот

Пошкодження літака та знищення російських цілей

У Генштабі ЗСУ відзвітували, що Сили оборони України пошкодили російський літак А-50, а також пошкодили на тимчасово окупованих територіях України ворожі цілі.

"Уточнено результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ). Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію", — сказано у публікації.

Також там додали, що у ніч проти 20 березня СОУ завдали уражень по важливих об'єктах російського агресора. Серед них — завод в окупованому Алчевську.

"Зокрема, уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, уражено інфраструктуру полігону "Восточний" в тимчасово окупованій Новопетрівці Запорізької області.

Сили оборони України пошкодили літак А-50 17 березня
Пост Генштабу про ураження цілей РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Росія у 2026 році планує рекрутувати ще понад 400 тисяч військових.

Також нещодавно він сказав, що на Запорізькому напрямку росіяни зосереджують значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.

війна ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
