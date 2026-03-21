Сырский: Россияне усилили давление на нескольких участках фронта

Сырский: Россияне усилили давление на нескольких участках фронта

Дата публикации 21 марта 2026 01:12
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Россияне усилили давление сразу на нескольких участках фронта, но и одновременно существенно увеличили свои потери. Тем временем Силы обороны Украины повредили российский самолет А-50 и поразили ряд других объектов оккупантов.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Что происходит на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг усилил свое давление на фронте, но ценой увеличения потерь.

"С изменением погодных условий российский агрессор усилил давление сразу на нескольких участках фронта. Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200. В то же время существенно выросли и потери противника: только за вторник-четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными", — говорится в сообщении.

Он отметил, что активность превосходящих сил РФ требует от Украины новых, асимметричных решений. В частности, украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.

Также Сырский рассказал о своей рабочей поездке на фронт.

"Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения — боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами", — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Сирський заявив, що росіяни посили тиск на фронті
Пост Сырского о фронте. Фото: скриншот

Повреждение самолета и уничтожение российских целей

В Генштабе ВСУ отчитались, что Силы обороны Украины повредили российский самолет А-50, а также повредили на временно оккупированных территориях Украины вражеские цели.

"Уточнены результаты поражения 17 марта 2026 года объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ). Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации", — сказано в публикации.

Также там добавили, что в ночь на 20 марта СОУ нанесли поражения по важным объектам российского агрессора. Среди них - завод в оккупированном Алчевске.

"В частности, поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области. Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии", — говорится в сообщении.

Кроме того, поражена инфраструктура полигона "Восточный" во временно оккупированной Новопетровке Запорожской области.

Сили оборони України пошкодили літак А-50 17 березня
Пост Генштаба о поражении целей РФ. Фото: скриншот

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия в 2026 году планирует рекрутировать еще более 400 тысяч военных.

Также недавно он сказал, что на Запорожском направлении россияне сосредотачивают значительное количество сил и средств, рассматривая его основным.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
