Сырский: Россияне усилили давление на нескольких участках фронта

Россияне усилили давление сразу на нескольких участках фронта, но и одновременно существенно увеличили свои потери. Тем временем Силы обороны Украины повредили российский самолет А-50 и поразили ряд других объектов оккупантов.

Что происходит на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг усилил свое давление на фронте, но ценой увеличения потерь.

"С изменением погодных условий российский агрессор усилил давление сразу на нескольких участках фронта. Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200. В то же время существенно выросли и потери противника: только за вторник-четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными", — говорится в сообщении.

Он отметил, что активность превосходящих сил РФ требует от Украины новых, асимметричных решений. В частности, украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.

Также Сырский рассказал о своей рабочей поездке на фронт.

"Во время рабочей поездки в районы Южной операционной зоны провел встречу с командованием группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждому подразделению в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения — боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами", — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Повреждение самолета и уничтожение российских целей

В Генштабе ВСУ отчитались, что Силы обороны Украины повредили российский самолет А-50, а также повредили на временно оккупированных территориях Украины вражеские цели.

"Уточнены результаты поражения 17 марта 2026 года объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ). Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации", — сказано в публикации.

Также там добавили, что в ночь на 20 марта СОУ нанесли поражения по важным объектам российского агрессора. Среди них - завод в оккупированном Алчевске.

"В частности, поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области. Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии", — говорится в сообщении.

Кроме того, поражена инфраструктура полигона "Восточный" во временно оккупированной Новопетровке Запорожской области.

