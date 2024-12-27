Олександр Сирський показав удари ЗСУ по ворожій бронетехнці

Знищена ворожа техніка. Фото: скриншот

Українські воїни продовжують нищити техніку російських загарбників та завдавати ворогу важких втрат. Окупанти платять дорогу ціну за кожен метр українскої території, який їм вдаєтся тимчасово зайняти.

Відео вправної роботи українских воїнів оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у п'ятницю, 27 грудня.

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ЗСУ знищують ворожу техніку

"Як Сили оборони з ворожої бронетехніки роблять звичайний металобрухт. Слава Україні!" — написав Сирський.

На відео можна побачити, як Сили оборони України знищують ворожу техніку. Серед них танки, бойові машини піхоти та інші транспортні засоби. Окрім того, ворог зазнає тяжких втрат у живій силі.

Раніше ми повідомляли, що українські військові продовжують стримувати російських окупантів на фронті та завдають їм ударів на різних ділянках лінії зіткнення. В армії РФ меншає як військової техніки, так і особового складу.

Додамо, бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.