Знищення окупантів — Олександр Сирський показав бойову роботу ЗСУ

Удар по російських окупантах. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав знищення російських окупантів на фронті. За його словами, бойова робота триває цілодобово.

Відео Олександр Сирьский опублікував у Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Знищення окупантів на фронті

На відео можна побачити, як українські воїни професійно завдають ударів по російських окупантах та ворожій техніці на фронті.

"Бойова робота триває 24/7. Нищимо російських окупантів", — додав Сирський.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон 11 російських окупантів. Це відбулося за один раз та без жодного пострілу.

Також нещодавно 242-й центр підготовки підрозділів продемонстрував, як навчає мобілізованих курсантів штурму окопів.