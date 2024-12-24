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Уничтожение оккупантов — Сырский опубликовал эффектное видео

24 декабря 2024 13:20
Аркадий Пастула - Редактор
Уничтожение оккупантов — Александр Сырский показал боевую работу ВСУ
Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот из видео
Аркадий Пастула - Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал уничтожение российских оккупантов на фронте. По его словам, боевая работа продолжается круглосуточно.

Видео Александр Сырский опубликовал в Telegram во вторник, 24 декабря.

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На видео можно увидеть, как украинские воины профессионально наносят удары по российским оккупантам и вражеской технике на фронте.

"Боевая работа продолжается 24/7. Уничтожаем российских оккупантов", — добавил Сырский.

Напомним, украинские военные взяли в плен 11 российских оккупантов. Это произошло за один раз и без единого выстрела.

Также недавно 242-й центр подготовки подразделений продемонстрировал, как учит мобилизованных курсантов штурму окопов.

война ВСУ Украина военная техника оккупанты Александр Сырский

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