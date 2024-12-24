Бійці ЗСУ взяли в полон 11 окупантів, серед яких громадянин Білорусі

Російські окупанти в полоні. Фото: скриншот з відео

Українські військові 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами взяли в полон 11 російських окупантів. Серед них також є громадянин Білорусі.

Відео опублікувала 77-ма окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ у Telegram.

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Захисникам вдалося взяти окупантів у полон за один раз і без жодного пострілу. Після оточення загарбники викинули зброю та схилили голови.

"Виявилося, що серед цих "11 друзів Оушена" був громадянин Білорусі, якого відправили вдобрювати українські землі обманом", — йдеться у повідомленні.

Він повідомив, що підписати контракт його змусили правоохоронці, коли він був у нетверезому стані.

Нагадаємо, у ССО показали, як російські окупанти благають про полон. Один з них говорив, що краще сидітиме у в'язниці, ніж воюватиме.

Раніше у ЗСУ показали, як російський загарбник на велосипеді з іконою в руках здавався в полон.