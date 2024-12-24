Бойцы ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди которых гражданин Беларуси

Российские оккупанты в плену. Фото: скриншот с видео

Украинские военные 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе со смежными подразделениями взяли в плен 11 российских оккупантов. Среди них также есть гражданин Беларуси.

Видео опубликовала 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада ДШВ ВСУ в Telegram.

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Взятие оккупантов в плен

Защитникам удалось взять оккупантов в плен за один раз и без единого выстрела. После окружения захватчики выбросили оружие и склонили головы.

"Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", — говорится в сообщении.

Он сообщил, что подписать контракт его заставили правоохранители, когда он был в нетрезвом состоянии.

Напомним, в ССО показали, как российские оккупанты молят о плену. Один из них говорил, что будет лучше сидеть в тюрьме, чем воевать.

Ранее в ВСУ показали, как российский захватчик на велосипеде с иконой в руках сдавался в плен.