Бойцы ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди которых гражданин Беларуси

Украинские воины взяли в плен 11 оккупантов — видео
Украинские военные 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе со смежными подразделениями взяли в плен 11 российских оккупантов. Среди них также есть гражданин Беларуси.
Видео опубликовала 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада ДШВ ВСУ в Telegram.
Взятие оккупантов в плен
Защитникам удалось взять оккупантов в плен за один раз и без единого выстрела. После окружения захватчики выбросили оружие и склонили головы.
"Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", — говорится в сообщении.
Он сообщил, что подписать контракт его заставили правоохранители, когда он был в нетрезвом состоянии.
Напомним, в ССО показали, как российские оккупанты молят о плену. Один из них говорил, что будет лучше сидеть в тюрьме, чем воевать.
Ранее в ВСУ показали, как российский захватчик на велосипеде с иконой в руках сдавался в плен.
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