Штурм окопів — як проходять навчання новобранців

Тренування з штурму ворожих окопів. Фото: скриншот

Днями 242 центр підготовки підрозділів показав, як готує мобілізованих курсантів до штурмів окопів. Військові використовують для цього дрони, маскувальну форму та особливу тактику підходу до позицій.

Відповідне відео у Telegram опублікувало Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України.

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Як новобранців навчають штурмувати окопи

На опублікованих кадрах видно, що військові одягли форму відповідно до погоди. Вона білого кольору і таким чином підвищує непомітність солдатів, оскільки зливається із кольором снігу. Далі військові запускають дрон і оглядають з нього позиції, після чого обережно йдуть в штурм. Відео можна подивитися за цим посиланням.

Новобранців навчають штурмувати окопи. Фото: скриншот

"Штурм окопу — робота складна. І її успішний результат залежить від ретельного планування та узгоджених дій підрозділу. Саме цьому серед іншого навчаються мобілізовані курсанти під час проходження БЗВП в одному із навчальних центрів Сухопутних військ ЗС України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, декілька днів тому у Генштабі ЗСУ показали відео, як українські воїни відбили штурм російських окупантів неподалік Куп'янська Харківської області. Зокрема, бійці знищили три ворожих бойові машини піхоти та один танк.

Також ми писали, що бійці 47-ї ОМБр показали, як ефективно застосували БМП Bradley проти росіян на одній з ділянок лінії фронту.