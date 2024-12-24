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В ВСУ показали видео, как учат новобранцев штурмовать окопы

24 декабря 2024 05:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Штурм окопов - как проходят обучение новобранцев
Тренировка по штурму вражеских окопов. Фото: скриншот
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

На днях 242 центр подготовки подразделений показал, как готовит мобилизованных курсантов к штурмам окопов. Военные используют для этого дроны, маскировочную форму и особую тактику подхода к позициям.

Соответствующее видео в Telegram опубликовало Оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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На опубликованных кадрах видно, что военные одели форму согласно погоде. Она белого цвета и тем самым повышает незаметность солдат, поскольку сливается с цветом снега. Далее военные запускают дрон и осматривают с него позиции, после чего осторожно идут в штурм. Видео можно посмотреть по этой ссылке.

В ВСУ показали видео, как учат новобранцев штурмовать окопы - фото 1
Новобранцев обучают штурмовать окопы. Фото: скриншот

"Штурм окопа — работа сложная. И ее успешный результат зависит от тщательного планирования и согласованных действий подразделения. Именно этому учатся мобилизованные курсанты во время прохождения БОВП в одном из учебных центров Сухопутных войск ВС Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в Генштабе ВСУ показали видео, как украинские воины отразили штурм российских оккупантов неподалеку от Купянска Харьковской области. В частности, бойцы уничтожили три вражеских боевых машины пехоты и один танк.

Также мы писали, что бойцы 47-й ОМБр показали, как эффективно применили БМП Bradley против россиян на одном из участков линии фронта.

ВСУ война в Украине обучение подготовка штурм

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