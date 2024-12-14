Бійці 47-ї ОМБр показали штурм на БМП Bradley

БМП Bradley. Фото архівне: twitter.com/DefenceU

Українські захисники не припиняють вибивати ворогів з фронту. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали ефективне застосування БМП Bradley на одній з ділянок фронту проти російських військових.

Відео оприлюднили на сторінці 47-ї ОМБр у Telegram.

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БМП Bradley під'їжджає до позиції.

Фото: скриншот

"Бійці роти вогневої підтримки 47 окремої механізованої бригади за підтримки БМП Bradley провели штурм, вибивши ворога, який засів у будинку", — повідомили у бригаді.

У пресслужбі не уточнили, про який саме напрямок йдеться та яких втрат зазнав противник.

Кількість сил у протистоянні. Фото: скриншот

На кадрах видно, що кількість бійців ЗСУ значно переважала сили окупантів.

"Окупанти, які могли б обрати життя та здатися в полон, намагалися відбиватися. Як наслідок — поплатилися життям", — зазначили бійці.

Нагадаємо, 71-ша окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України показала на відео, як знищила ворожі позиції на фронті.

А бійці 15-ї мобільного прикордонного загону знищили російську техніку на Сумщині.