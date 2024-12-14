Бойцы 47-й ОМБр показали штурм на БМП Bradley

БМП Bradley. Фото архивное: twitter.com/DefenceU

Украинские защитники не перестают выбивать врагов с фронта. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали эффективное применение БМП Bradley на одном из участков фронта против российских военных.

Видео было опубликовано на странице 47-й ОМБр в Telegram.

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БМП Bradley подъезжает к позиции.

Фото: скриншот

"Бойцы роты огневой поддержки 47 отдельной механизированной бригады при поддержке БМП Bradley провели штурм, выбив засевшего в доме врага", — сообщили в бригаде.

В пресс-службе не уточнили, о каком направлении идет речь и какие потери понес противник.

Число сил в противостоянии. Фото: скриншот

На кадрах видно, что количество бойцов ВСУ значительно превосходило силы окупантов.

"Оккупанты, которые могли бы выбрать жизнь и сдаться в плен, пытались отбиваться. Как следствие — поплатились жизнью", — отметили бойцы.

Напомним, 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины показала на видео, как уничтожила вражеские позиции на фронте.

А бойцы 15-й мобильного пограничного отряда уничтожили российскую технику в Сумской области.