Александр Сырский показал удары ВСУ по вражеской бронетехнике

Уничтожена вражеская техника. Фото: скриншот

Украинские воины продолжают уничтожать технику российских захватчиков и наносить врагу тяжелые потери. Оккупанты платят дорогую цену за каждый метр украинской территории, который им удается временно занять.

Видео искусной работы украинских воинов обнародовал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в пятницу, 27 декабря.

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"Как Силы обороны по вражеской бронетехнике делают обычный металлолом. Слава Украине!", — написал Сырский.

На видео можно увидеть, как Силы обороны Украины уничтожают вражескую технику. В их числе танки, боевые машины пехоты и другие транспортные средства. Кроме того, враг терпит тяжелые потери в живой силе.

Ранее мы сообщали, что украинские военные продолжают сдерживать российских оккупантов на фронте и наносят им удары на разных участках линии столкновения. В армии РФ становится меньше как военной техники, так и личного состава.

Добавим, бойцы бригады "Месть" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.