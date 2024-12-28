Сирський показав знищення ворожої техніки

Знищення ворожої бронетехніки. Фото: скриншот

Головнокомандувач Зройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські воїни не припиняють нищити російських загарбників. Вони вправно нищать як бронетехніку ворога, так і його живу силу.

Відео ефективої роботи українських захисників Сирський розмістив на своїй сторінці у Telegram.

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"Нищимо російського агресора. Без жалю. Слава Україні!" — зазначив Сирський.

Також ми писали, ЗСУ на Времівському напрямку розбили колону ворожої бронетехніки. На перехоплення техніки росіян вилетіли FPV-дрони.

Додамо, бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.