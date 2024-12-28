Сырский показал уничтожение вражеской техники

Сырский показал эффектное уничтожение врага на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские воины не прекращают уничтожать российских захватчиков. Они умело уничтожают как бронетехнику врага, так и его живую силу.
Видео эффективной работы украинских защитников Сырский разместил на своей странице в Telegram.
Сырский показал работу ВСУ
"Уничтожаем российского агрессора. Без сожаления. Слава Украине!" — отметил Сырский.
Также мы писали, ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.
Добавим, бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.
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