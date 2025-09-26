Наступ Росії триває на чотирьох напрямках — де найскладніша ситуація

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Нараз ситуація на фронті складна, адже росіяни продовжують наступ на кількох напрямках. Однак Сили оборони мають певні успіхи.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.

Ситуація на фронті станом на 26 вересня

Сирський розповів, окупанти продовжують наступ на Покровському та Добропільському напрямку. Крім того, напружена ситуація також на Лиманському і Новопавлівському напрямках. Однак він наголосив, що ситуація під контролем українських військових. За останній час Сили оборони мають певні успіхи.

"Наразі угрупування РФ складає близько 712 тисяч осіб, а активний фронт має протяжність майже 1 250 км", — сказав Головнокомандувач.

За його даними, щодня на фронті відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень. Водночас з нашого боку приблизно 15-20 штурмів.

"Ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони. Це дає нам змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках", — пояснив Сирський.

Нагадаємо, останнім часом росіяни збільшили атаки на Дніпропетровщині. За добу відбувається понад 40 штурмів.

Загалом, ЗСУ стримують окупантів на 12 напрямках. Кожного дня армія РФ здійснює сотні обстрілів та бойових зіткнень.