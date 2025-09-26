Наступление РФ продолжается на четырех направлениях — где сложная ситуация

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Сейчас ситуация на фронте сложная, ведь россияне продолжают наступление на нескольких направлениях. Однако Силы обороны имеют определенные успехи.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.

Ситуация на фронте по состоянию на 26 сентября

Сырский рассказал, оккупанты продолжают наступление на Покровском и Добропольском направлении. Кроме того, напряженная ситуация также на Лиманском и Новопавловском направлениях. Однако он отметил, что ситуация под контролем украинских военных. За последнее время Силы обороны имеют определенные успехи.

"Сейчас группировка РФ составляет около 712 тысяч человек, а активный фронт имеет протяженность почти 1 250 км", — сказал Главнокомандующий.

По его данным, ежедневно на фронте происходит от 160 до 190 боевых столкновений. В то же время с нашей стороны примерно 15-20 штурмов.

"Мы продолжаем тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны. Это позволяет нам, во-первых, не отдавать инициативу врагу. А также маневрировать силами и средствами, сосредотачивая основные усилия на проблемных направлениях", — пояснил Сырский.

Напомним, в последнее время россияне увеличили атаки на Днепропетровщине. За сутки происходит более 40 штурмов.

В общем, ВСУ сдерживают оккупантов на 12 направлениях. Каждый день армия РФ осуществляет сотни обстрелов и боевых столкновений.